De qui on parle

«Je m’appelle Maurane Riesen, j’ai 29 ans et suis élue au Grand Conseil (le parlement) et au Conseil du Jura bernois (l’assemblée élue pour le Jura bernois). J’ai grandi à Sonceboz, dans le Jura bernois, et suis citoyenne de Moutier. Je partage ma vie entre le Jura bernois et la ville de Berne, où, après avoir terminé mon doctorat en épidémiologie à l’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Université de Berne, je travaille actuellement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). J’ai commencé la politique en 2012, en m’engageant au sein du Mouvement universitaire jurassien, dans le cadre de la campagne sur la votation du 24 novembre 2013, qui demandait aux citoyens du canton du Jura et du Jura bernois s’ils voulaient envisager de créer un nouveau canton ensemble. J’étais pour, malheureusement la population du Jura bernois s’y est opposée. Suite à cela, je me suis portée candidate en 2014 au Conseil du Jura bernois (CJB), sur la liste du Parti socialiste autonome. J’ai eu la grande opportunité d’être élue dans cette assemblée à seulement 23 ans! En 2016, j’ai eu l’immense honneur d’être nommée présidente du CJB».