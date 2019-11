Mardi matin, une gendarme neuchâteloise a été acclamée par ses collègues et le commandant Pascal Lüthi à son retour au travail, à La Chaux-de-Fonds (NE). C'est l'histoire qui émeut toute la République: «Je m'attendais certes à un petit truc pour marquer le coup. Mais pas à ce que l'ensemble des collaborateurs de la police neuchâteloise disponibles soient là», a indiqué la policière.

Dans la nuit du 23 au 24 février 2018, cette revenante était grièvement blessée aux jambes lors d'un contrôle au Locle. Fauchée par une conductrice assoupie au volant, l'enquêteuse a vu son pronostic vital engagé.

Tibia en miettes

Pour sa seule jambe droite, la policière a d'abord subi quatre opérations à l'Hôpital de l'Ile à Berne. D'autres ont suivi. Son péroné a servi à réparer son tibia en miettes, et comme il manquait de la matière à sa jambe, il a fallu prélever du muscle dans son dos et de la peau sur ses cuisses.

Après une longue rééducation à la Clinique romande de réadaptation de Sion (VS), la policière est désormais affectée à des missions administratives. «Le chemin sera encore long pour retrouver une existence sans béquille et sans douleur, mais notre collègue est une combattante», relève sur Facebook la police neuchâteloise.

Affaire d’agressions

Six mois après l'accident, la policière s'était confiée à Arcinfo: «J’ai pensé que j’allais mourir», disait-elle à 38 ans, en pensant à sa fille alors âgée de six ans et demi. La nuit de l’accident, l’agente participait à une enquête sur une affaire d’agressions sur des chauffeurs de taxi.

L'accident est survenu à la fin d’un contrôle de routine, entre la rue des Jeanneret et le début de la montée sur le centre sportif. Le piéton contrôlé n'était pas récalcitrant. C'est au moment de se retourner pour restituer au piéton ses affaires qu'une voiture a percuté l'enquêteuse.

Sous un lampadaire

La gendarme s'est retrouvée coincée contre sa propre voiture, garée sous un lampadaire, avec ses feux de panne enclenchés. Ses jambes ont été prises en tenaille entre les carrosseries.

Son collègue l'a allongée, mais quand elle a voulu se relever en prenant appui sur ses mains, malgré la douleur, elle a vu sa jambe droite partir à l’équerre sur l’extérieur au milieu du tibia...

Les messages affluent

Depuis son retour au travail, les messages affluent. Jeudi matin, il y en a plus de 300 sur Facebook. «Je vous souhaite le meilleur pour le futur et un rétablissement complet», écrit par exemple l'ancien conseiller communal chaux-de-fonnier Jean-Charles Legrix.

«Votre mission de défense de la population est noble. Coup de chapeau», observe un internaute ému. Une autre souhaite à «Madame la gendarme un nouveau parcours d'exception». Le mot de la fin appartient au corps de police: «Force et courage très chère collègue!»

Vincent Donzé