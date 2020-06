Un air de dolce vita flottera sur la Riviera vaudoise cet été. Rassemblées sous la bannière Dolce Riviera, Montreux, Vevey et la Tour-de-Peilz vont ainsi prendre des allures de stations balnéaires conviviales et confortables.

Sous l'impulsion des deux associations Montreux et Vevey A.Live, créées spécialement pour l'occasion, les acteurs économiques, culturels, hôteliers et touristiques «ont imaginé en un temps record un concept d'accueil original sur le thème de la dolce vita», ont-ils annoncé mardi.

Au programme du 10 juillet au 31 août: des desks installés spécialement sur les quais pour siroter des cocktails et déguster des produits locaux, des concerts et des spectacles gratuits.

Soutien aux jeunes artistes

«Les associations Montreux A.Live et Vevey A.Live ont souhaité apporter leur soutien aux jeunes musiciens et humoristes suisses privés de scène et de ressources durant ces derniers mois», expliquent les organisateurs. A Montreux, une scène leur sera offerte dans les jardins du Fairmont Le Montreux Palace.

Déclinée en semaines thématiques, la programmation sera assurée par l'ensemble des acteurs culturels (Montreux Jazz, Montreux Comedy et Septembre Musical), sous la direction de la Saison Culturelle. A l'abri du Marché Couvert, les spectateurs pourront découvrir depuis des transats une sélection des meilleurs concerts/moments du Montreux Jazz, du Montreux Comedy, du Septembre Musical et de Tous en Chœur.

A Vevey, c'est un dispositif de scène mobile qui permettra d'accueillir les artistes pour animer les rues piétonnes de la vieille ville. Afin d'éviter tout rassemblement non maîtrisable, aucune programmation ne sera annoncée à l'avance pour les artistes se produisant dans les différents lieux, précisent les initiants, exceptés via les propres réseaux sociaux des lieux concernés. (ATS/Le Matin)