Qui c'est qui paie encore des frais d'itinérance avec son téléphone portable en Europe, alors qu'ils ont été supprimés dans tous les pays de l'UE? Les Suisses. La conseillère nationale PDC Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) a tenté de faire supprimer cette inégalité. On lui a raccroché au nez, prétendant que seul les opérateurs avaient voix au chapitre et en essayant de faire croire que la future loi sur les télécommunications les pousserait à se montrer moins gourmands. À force de laisser faire les pros du téléphone sans fil, c'est le consommateur qu'ils enfilent! Michel Pralong

Marc Delacavité

C’est devenu trop lourd à porter. Il a même été tabassé pour son seul patronyme. Frère du désormais tristement célèbre Nordahl Lelandais, Sven Lelandais va donc changer de nom, explique «Le Parisien». On se permettra de lui déconseiller Sven Fourniret. Quant à Fabrice A., s’il veut faire de même, il a le choix entre 25 lettres… Renaud Michiels

Épris de justice

Les États ont , comme le National, adopté un amendement censé empêcher un criminel étranger d'échapper à une peine de prison en Suisse en retournant dans son pays d'origine. Après les forfaits fiscaux, la Suisse fait décidément tout pour garder les étrangers chez elle, n'en déplaise à l'UDC. (MP)

Impôt bordel

Selon Numerama, le site des impôts du gouvernement français a planté lundi. Parce qu'on était à 24 heures de la date limite pour faire sa déclaration de revenus. Comme quoi, les gens attendent le dernier moment pour effectuer cette corvée (il n'y a que le conseiller d'État vaudois Pascal Broulis pour parler d'impôt heureux). Les Français ont adopté l'impôt à la source et voilà qu'ils sont débordés par une vague de déclaration: manquerait plus qu'il faille payer en liquide et les impôts seront une vraie histoire d'eau. (MP)

Enflammer de la salive?

Un home était jugé lundi à Lorient (F) pour avoir tenté d'incendier un poste de gendarmerie, rapporte 20minutes.fr. Pas parce qu'il en voulait à la maréchaussée mais, a-t-il expliqué au juge, pour tenter de détruire un test de salive effectué la veille qui avait révélé qu'il était positif aux stupéfiants. Il a beau eu dire que, juré, craché, il ne le ferait plus, il a pris un an. En plus, la salive, ça brûle plutôt mal. (MP)

Tank il y aura des hommes

Triste anniversaire ce 4 juin, puisqu'il nous fait repenser à ce jour de 1989 où le régime de Pékin mettait un terme, dans le sang, à la révolution étudiante. (MP)

(Le Matin)