Parmi la population des campagnes, la fermeture des garden center et des jardineries a constitué, après la fermeture des cafés, une des privations les plus frustrantes depuis le 16 mars. Ce lundi matin, les adeptes du jardinage ont donc répondu largement présent dès les premières lueurs de l'aube pour être les premiers servis dans une atmosphère rafraîchie par la pluie de la nuit.

Une affluence qui s'équilibre

«C'est un pari, observe un client de chez Landi à Saxon (VS). On se dit qu'on devrait attendre un ou deux jours, mais si tout le monde se dit la même chose, alors il faudrait venir tout de suite. Finalement, je pense que l'affluence s'équilibre en fonction du calcul des uns et des autres». Il lui faudra tout de même attendre une bonne demi-heure avant de pouvoir entrer dans le magasin, où les places sont limitées comme partout à une personne pour 10m2.

Encore de la place

Un peu plus loin, chez Hornbach à Riddes, l'effervescence est plus sensible. Le roi du bricolage a ouvert à 7 heures déjà et des gens sont venus bien avant comme pour acheter des billets à un concert. Des clients sortent avec des fenêtres, des plaques de tôle ou des brassées de lambourdes. Un agent de sécurité filtre et ralentit le trafic: «Il y a encore de la place en haut sur le toit», précise-t-il. En effet, le parking n'est pas encore plein, mais cela ne saurait tarder. Ici, même pour acheter une boîte de vis, tous les clients sont obligés de prendre un caddie pour créer une barrière physique entre eux.

Le calme matinal

Enfin, un dernier petit tour nous fait visiter la jardinerie Constantin entre Vernayaz et Martigny, où l'affluence est encore tout à fait raisonnable. Les locaux et les alentours peuvent contenir 100 personnes à la fois et on est encore loin du compte à 9 heures. Dans les allées remplies de fleurs et de plantes, le calme matinal n'est troublé que par quelques clientes exigeantes, certaines avec des masques, qui prennent leur temps pour s'offrir les plus belles parures de leur jardin.

Eric Felley