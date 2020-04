Une équipe de chercheurs de l’Université de Berne ambitionne d'être la première à produire un vaccin contre le Covid-19 et l’inoculer à l’ensemble de la population suisse, en octobre, rapporte swissinfo.ch.

«Nous avons une chance réaliste de réussir, a indiqué Martin Bachmann, responsable du département d’immunologie de l’Université de Berne, lors d’une conférence de presse en ligne avec l’Association des correspondants accrédités auprès des Nations Unies (ACANU). La Suisse a toujours été pragmatique et elle est plus intéressée à trouver un compromis pour obtenir le vaccin plus rapidement.»

L’équipe suisse qui est en train de rechercher ce vaccin adopte une approche différente de celle des autres laboratoires en utilisant des particules dites apparentées au virus, qui ne sont pas infectieuses – contrairement au virus lui-même – et qui offrent une bonne réponse immunitaire. Un prototype a été mis au point en février, quelques semaines seulement après que le nouveau coronavirus eut été identifié en Chine. Il s’est révélé efficace lors de tests sur des souris de laboratoire, le sérum ayant neutralisé le virus.

Swissmedic, l’organe national responsable de l’approbation et de la supervision des produits thérapeutiques, a confirmé avoir déjà dispensé des conseils scientifiques à ce projet et être au courant de l’état d’avancement de ce processus de recherche, poursuit Swissinfo.ch.

