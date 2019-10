L'une a voté pour l'autre... Adèle Thorens (Verts/VD) et Ada Marra (PS/VD) ont passé un bon dimanche ce 20 octobre. Leur ticket a fonctionné au mieux et elles peuvent espérer pouvoir l'emporter le 10 novembre prochain. Le fait que l'écologiste soit devant la socialiste illustre très bien la tendance de ces élections marquées par des victoires vertes aux quatre coins de la Suisse. Parfois au détriment de la droite, parfois des socialistes.

Perrin à la retraite

A Glaris, la victoire de l'écologiste Zopfli, qui a chassé l'UDC Hösli pour 250 voix, est tout à fait symbolique de cette journée. A Genève, Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga profitent pleinement du souffle international en faveur du climat. A Neuchâtel, c'est la Verte Céline Vara qui créée la surprise en étant élue à la Chambre des cantons et en renvoyant Yvan Perrin à la retraite. Dans les cantons de Vaud, Fribourg et Valais, il faut s'attendre à de nouveaux élus écologistes d'ici demain. En tout, la Suisse romande va envoyer entre sept et neuf nouveaux parlementaires écologistes à Berne.

Une majorité verte dans les deux chambres

Dans ce contexte, une nouvelle intéressante est que l'alliance de l'UDC et du PLR est affaiblie au Conseil national avec une dizaine de sièges perdus de part et d'autre. La majorité des 101 n'est plus. Le Parlement devrait avoir les moyens de mener une politique environnementale sans que ces deux partis puissent la bloquer à la Chambre du peuple, comme ils l'ont fait jusqu'ici pour sauver les SUV et les 4x4. Les Verts, les Verts libéraux, le PS et le PDC disposent maintenant d'une bonne majorité dans les deux chambres pour faire avancer les questions environnementales.

Des rapports de forces inchangés

D'un bout à l'autre de la Suisse, le peuple a donc donné une réponse claire pour un changement de politique sur ces questions. En revanche, sur bien d'autres sujets, les rapports de force ne vont pas particulièrement changer, même si la gauche sort légèrement renforcée par la montée des Verts. Sur les sujets économiques, les Verts libéraux ont des solutions libérales, notamment pour les retraites, les assurances ou la fiscalité. Et, comme toujours, la droite bourgeoise dispose d'une confortable majorité à trois pattes: l'UDC, le PLR et le PDC.

Eric Felley