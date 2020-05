«Application de traçabilité; chimère numérique ou réelle plus-value?» Sous ce titre, Sébastien Fanti, préposé valaisan à la protection des données, a organisé dimanche soir sur les réseaux sociaux un débat autour de l'application DP-3T développée dans les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich: «Cela a duré plus d'une heure, tant les gens ont des questions sur le sujet et ne savent pas qu'en penser.»

Un projet de «geek»?

L'application n'est pas encore disponible, mais pour lui, il n'y a pas à tergiverser. C'est une chimère, qui n'apporte pas une solution fiable. Face aux autorités qui «vantent» le produit, il adopte clairement une position de rebelle: «C'est une bataille très violente et je me fais même insulter par des gens de l'EPFL, où, pourtant, les experts en sécurité informatique sont divisés. Dans un bureau, on trouve ce projet fantastique, mais dans l'autre, on dit que cela ne tient pas la route. Même à l'Etat de Vaud on est sceptique, où l'on parle d'un projet de geek.»

Le risque de «faux positifs»

Il se défend d'être opposé à un traçage pour éviter que l'épidémie ne reprenne, mais d'une «manière fiable et neutre technologiquement». Il constate que le système, qui utilise la technologie Bluetooth, est imparfait et pourrait détecter des «faux positifs». Des personnes devraient être alors mises en quarantaine, alors qu'elles n'ont rien, avec toutes les conséquences économiques que cela peut avoir pour elles.

Technologies et croyance

Sur la forme, Sébastien Fanti observe que l'application DP-3T dépend partiellement de Google et d'Apple et que ces concepteurs utilisent Zoom et Google Docs pour s'échanger des informations, ce qui entame largement sa confiance sur la neutralité du projet. Sur le fond, il dénonce une tendance au «solutionnisme technologique: une croyance selon laquelle les problèmes pourraient être résolus de manière simple et rapide grâce aux nouvelles technologies.»

Eric Felley