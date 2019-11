Aux États-Unis, plus de 2000 vapoteurs ont été hospitalisés pour des lésions pulmonaires graves. 47 sont décédés. En Suisse? Un seul cas avait jusqu’ici été rendu public, celui d’une femme de 44 ans, asthmatique et grande amatrice d’e-cigarette qui avait été hospitalisé en janvier à Winterthour. «SonntagsBlick» affirme cependant ce dimanche avoir déniché un second cas. Et suspecte surtout qu’il puisse en exister d’autres.

Selon le journal dominical alémanique, un vapoteur – ou une vapoteuse – a été admis l’an dernier à l’hôpital cantonal de Schaffhouse. En raison de la protection des patients, l’établissement n’a livré aucun détail. Le chef de la pneumologie a cependant fait savoir qu’il ne s’agissait pas d’un cas suspect lié à la cigarette électronique. Mais bien d’un cas «assez clair».

Autorités pas à jour

À partir de cette révélation, l’hebdomadaire s’étonne surtout que les autorités semblent ignorer la situation. «Nous n’avons actuellement aucune information sur des cas de maladies ou des décès similaires en Suisse ou dans l’UE», peut-on lire sur le site de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Ce texte est inchangé depuis fin septembre alors qu’un décès a entre-temps par exemple été enregistré en Belgique, comme nous le relations il y a dizaine de jours.

«SonntagsBlick» a confronté Daniel Koch, responsable de la division Maladies transmissibles à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), aux cas de Winterthour et de Schaffhouse. «Il se peut que des cas individuels se produisent également en Suisse», a-t-il admis.

Pointe de l’iceberg?

Ces deux cas ne seraient-il alors que la pointe de l’iceberg? Impossible à déterminer et c’est un problème. Pour en avoir le cœur net et connaître réellement la situation sanitaire liée au vapotage, détaille «SonntagsBlick», la société suisse de pneumologie appelle de ses vœux la création d’un système de surveillance national en la matière.

L’OFSP note cependant que pour faire «remonter» les cas, il faudrait créer une base légale comme il en existe pour la surveillance des maladies transmissibles. Reste qu’en l’état, difficile d’en savoir plus sur l’étendue des dégâts.

Un rapport américain sur les causes des cas graves liés à l’e-cigarette est également très attendu. Un facteur semble déjà avoir été identifié: la présence d’une huile ajoutée pour épaissir des liquides contenant du THC. Mais d’autres produits toxiques liés au cannabis comme un pesticide ou encore un agent conservateur pourraient également être en cause.

Renaud Michiels