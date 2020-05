Tout le monde est dans l'attente d'un prochain assouplissement des mesures de restriction dans la branche touristique. Les résultats positifs constatés après la réouverture des restaurants il y a deux semaines permettent un certain optimisme.

Directeur de la promotion économique au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Erik Jakob a confirmé lundi devant les médias l'état d'esprit qui a prévalu la veille à l'occasion du 2e sommet réunissant les représentants du tourisme et trois conseillers fédéraux. A son terme, les patrons de Gastrosuisse et de la Fédération du tourisme ont déclaré attendre que beaucoup de choses puissent avoir lieu dès le 8 juin.

Le Conseil fédéral devrait se prononcer ce mercredi. Au-delà des bonnes impressions sur le comportement de la population, le gouvernement devra aussi s'appuyer sur les chiffres. Or, période d'incubation oblige, on ne saura qu'à partir de cette semaine si les réouvertures du 11 mai n'ont pas provoqué un nouvel envol du nombre de cas.

La peur n'est plus justifiée

Soulignant la «bonne ambiance du sommet d'hier», Erik Jakob en a résumé le message central: les voyages et loisirs doivent de nouveau être possibles, en respectant les consignes sanitaires. La peur n'est plus justifiée. Dans cette crise, la Suisse peut en outre mettre en avant un de ses atouts: propre et sûre, elle dispose d'une bonne image pour réinstaurer la confiance au voyage.

Il faut encore développer des offres en matière de tourisme durable. La Suisse a beaucoup à offrir, a-t-il ajouté. Toutes les couches de la population doivent pouvoir profiter d'offres attrayantes dans toute la Suisse et il va de soi que le tourisme intérieur doit être soutenu, selon lui.

Ce qui ne signifie pas que la branche ne doit pas compter sur les étrangers. Et M. Jakob d'évoquer la réouverture des frontières avec l'Autriche, l'Allemagne et la France dès le 15 juin.

L'idée est de garantir une certaine sécurité pour l'emploi dans cette branche, une des plus touchées, qui aura besoin de temps. Selon le SECO, les pertes de rentabilité ont atteint plus de 90% dans l'hôtellerie et plus de 80% dans la restauration. Sur l'année, la baisse de la demande en matière touristique devrait atteindre un tiers, a encore précisé le directeur.

Rôle des agences de voyages

Et ce dernier de rappeler que quelque trois quarts des entreprises hôtelières ont demandé à pouvoir bénéficier du chômage partiel. Pour les remontées mécaniques, ce taux est de quasi 100% et pour les restaurants de 50%.

Outre le chômage partiel, la branche a bénéficié d'un cautionnement de crédits à hauteur de 40 millions de francs pour 2020/21, la moitié pour des organisations régionales et l'autre pour le marketing.

Les agences de voyage jouant un rôle essentiel pour amener des touristes en Suisse – elles achètent deux tiers des vols – bénéficient d'une suspension des poursuites contre elles jusqu'au 30 septembre. Elles devraient aussi se voir rembourser les vols annulés par Swiss et Edelweiss, une condition posée par l'Etat à ces dernières en contrepartie du soutien que les compagnies aériennes ont obtenu.

Vacances en suisse

Dimanche, l'objectif était de débattre sur la manière de rendre possible des vacances reposantes en Suisse. Dans la perspective de la réunion, le secteur s'était accordé sur une réouverture impérative des campings et des chemins de fer de montagne le 8 juin.

Au terme de la rencontre, Simonetta Sommaruga a expliqué à Keystone-ATS qu'en fin de compte, toutes les personnes impliquées voulaient la même chose: pouvoir profiter d'un bel été. Pour cela, il y a encore des ajustements à faire. (ats/Le Matin)