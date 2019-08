Le Conseil des États pourra empoigner la réforme du service civil cet automne. Après avoir suspendu ses travaux afin d'étudier un regroupement entre service civil et protection civile demandé par les cantons, la commission préparatoire estime qu'il y a urgence à limiter les admissions.

La commission de la politique de sécurité renvoie la balle d'un éventuel regroupement à la Confédération et aux cantons. Il appartient aux départements de l'économie et de la défense, ainsi qu'aux cantons d'approfondir cette éventualité et de soumettre aux politiques un projet consolidé, écrit la commission vendredi.

Lors de leur audition en commission, les cantons ont insisté pour que la fusion soit étudiée, mais se sont également déclarés favorables à ce que la réforme du service civil soit adoptée le plus rapidement possible, étant donné son urgence. La commission a donc formellement adopté son projet sur le service civil.

Toujours à l'étranger

La réforme est déjà menacée de référendum. Le Conseil fédéral veut rendre le service civil moins attractif pour freiner l'érosion de l'armée en lançant plusieurs mesures. La commission soutient le projet, mais veut que les civilistes puissent continuer à être affectés à l'étranger.

Avec la réforme, les militaires incorporés dans l'armée au moment où ils confirment leur demande d'admission devraient attendre douze mois avant d'être libérés de l'obligation d'accomplir leur service militaire. Il y aurait un nombre minimum de 150 jours de service civil à accomplir.

À partir du premier cours de répétition, les militaires optant pour un départ devraient ainsi faire plus de jours de service qu'actuellement. La règle qui veut que les civilistes fassent une fois et demie le nombre de jours de service militaire s'appliquerait aussi aux sous-officiers et aux officiers admis au service civil.

Les médecins ne pourraient plus faire de service civil à des postes de médecins. Les admissions ne seraient en principe plus possible pour les militaires ayant accompli tous leurs jours de service d'instruction. Les délais pour accomplir le service civil seraient raccourcis et le rythme des périodes intensifié. (ats/nxp)