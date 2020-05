Dans un décor futuriste, clinique et blanc, les parlementaires se retrouvent aujourd'hui à Bernexpo pour reprendre là ou ils s'étaient arrétés le 13 mars dernier. Depuis, la vague du Covid-19 est passée, provoquant quelque 1500 décès, 4000 hospitalisations et la mise en place d'un soutien à l'économie qui se monte à près de 15 milliards de francs et 40 milliards de cautionnement.

Un écart gigantesque

Au moment de siéger, les parlementaires devraient avoir en mémoire les images de cette distribution de produits de première nécessité à Genève, samedi dernier, qui a vu quelque 2500 personnes attendre jusqu'à trois heures pour obtenir un panier garni à 20 francs. Leur session extraordinaire coûte 3,7 millions de francs, soit 3760 francs par personnes et par jour. Espérons que les élus n'oublieront pas cet écart gigantesque qu'il peut y avoir entre les habitants de ce pays.

A chacun sa marotte

Ces dernières semaines, la politique a repris peu à peu ses droits dévoilant des clivages nombreux, à commencer par le rythme du retour à la normale. A la veille de cette session, les partis focalisent sur les priorités à venir. Le PLR demande le développement du réseau mobile, de la 5G; les Verts veulent que l’on tienne compte davantage des paramètres climatiques; les socialistes veulent agir sur les salaires pour maintenir le pouvoir d’achat; l’UDC veut suspendre la libre circulation des personnes et le PDC veut des solutions de compromis.

26 ordonnances d'urgence

Une chose est certaine, le coronavirus n’a pas changé les rapports de force dans ce nouveau Parlement, qui siège pour la troisième fois seulement. Comme l’a montré le travail en commission, le Parlement va suivre dans les grandes lignes les mesures décrétées par le Conseil fédéral depuis le 13 mars, date à laquelle il lui a cédé les rennes du pouvoir. Mais cette situation d'urgence, où le Conseil fédéral a promulgué 26 ordonnances, dominée par la figure du chef du Département de l'intérieur, Alain Berset, ne pouvait pas s'éterniser.

Des dividendes au traçage

Cette session recèle tout de même des enjeux non négligeables. Le soutien à l’aviation doit-il être conditionné à des impératifs climatiques? Faut-il interdire aux sociétés de verser des dividendes si elles ont eu recours au chômage partiel ? Les loyers commerciaux doivent-ils être régulés? Faut-il introduire en urgence le système de traçage mis au point par les écoles polytechniques fédérales?

Aux attentes du plus grand nombre

Ce sont des questions nouvelles que l’on n’aurait pas imaginé poser avant le début de cette crise. Espérons que le Parlement saura fonctionner en mode consensuel et répondre aux attentes du plus grand nombre. La devise «Un pour tous, tous pour un» ne doit pas servir seulement de slogan alibi, mais doit se traduire dans une solidarité bien réelle avec les personnes confrontées à de nouvelles difficultés basiques.

Eric Felley