Simonetta Sommaruga s'est rendue lundi dans le Jura bernois pour rencontrer des dirigeants d'entreprises. La présidente de la Confédération leur a dit que des scénarios de sortie de crise étaient élaborés par le Conseil fédéral pour donner des perspectives à tous.

Les entreprises, qui peuvent travailler en se conformant aux normes sanitaires de la Confédération, doivent continuer à le faire, a expliqué lundi après-midi Simonetta Sommaruga. La présidente de la Confédération a demandé aux entrepreneurs de profiter d'une éventuelle baisse de leur production pour innover.

Simonetta Sommaruga s'est notamment entretenue avec les dirigeants des entreprises Sylvac et Affolter à Malleray (BE). Elle s'est inquiétée de l'état de la situation de leur société et leur a demandé ce qui avait dû être modifié pour continuer de travailler.

A Bâle dans la matinée

Dans la matinée, la présidente de la Confédération s'était rendue à Bâle. Elle a visité l'Hôpital universitaire de Bâle ainsi qu'un centre de tests du coronavirus installé dans l'église voisine. La conseillère fédérale y a rencontré le personnel, le gouvernement de Bâle-Ville et les représentants de l'industrie pharma.

Habe mich heute in Basel ausgetauscht mit Vertreterinnen und Vertretern des Universitätsspitals, der Regierung und der Pharma-Industrie. Bin beeindruckt vom vielfältigen Engagement gegen die Corona-Pandemie. #CoronaInfoCH #Covid_19 https://t.co/4QFke0ELdX pic.twitter.com/4cHIpYJDAY — Simonetta Sommaruga (@s_sommaruga) April 6, 2020

Lors d'un point de presse, Simonetta Sommaruga a exprimé sa gratitude face aux différents acteurs de la lutte contre le coronavirus. En matière de recherche et d'échanges internationaux sur le développement d'un médicament et d'un vaccin contre le coronavirus, «nous sommes très bien positionnés en Suisse», s'est-elle réjouie. (ats/nxp)