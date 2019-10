Six personnes âgées de 36 à 53 ans ont été arrêtées au Tessin au terme d'une enquête sur un trafic de cocaïne et de marijuana avec blanchiment d'argent. Une centaine de personnes, des consommateurs principalement, ont en outre fait l'objet d'une dénonciation.

Les six personnes placées sous les verrous sont un Suisse, deux Italiens, un Espagnol et deux Nigérians, tous résidents tessinois, a indiqué lundi la police cantonale dans un communiqué.

La drogue était vendue principalement dans la région de Locarno et dans le Val Maggia, ainsi qu'à Lugano. Le trafic mis en évidence porte sur plusieurs kilos de cocaïne et une vingtaine de kilos de cannabis. Environ 200'000 francs ont été transférés à l'étranger par les auteurs, au Nigeria et en Amérique du Sud principalement. (ats/nxp)