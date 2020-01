Les assureurs privés ont profité d'un «solide» exercice 2019. Le volume des primes a progressé de 1,7% dans les affaires non-vie et de 0,6% dans les affaires vie par rapport à 2018, selon les estimations de l'Association suisse d'assurances (ASA).

«Les assureurs privés ont poursuivi leur croissance au cours de l'exercice écoulé», a déclaré Rolf Dörig, président de l'ASA. En outre, d'après ses prévisions, la charge des sinistres devrait être plus favorable en 2019 que l'année précédente.

Dans les affaires non-vie, la croissance a été soutenue par l'assurance incendie, événements naturels et dommages matériels ( 2,0%). «En Suisse, la croissance économique et l'accumulation des richesses entraînent l'augmentation des valeurs assurées, ce qui se traduit là encore par une hausse du volume des primes», explique la faîtière.

L'assurance de personnes ( 2,7%) a également contribué à la croissance des affaires non-vie. Ce résultat s'explique par une «demande accrue en assurances complémentaires dans les domaines de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, conjuguée à des tarifs plus élevés du fait de la hausse des coûts dans le secteur de la santé», précise le communiqué.

Repli dans l'automobile

Dans l'assurance automobile, un repli de 0,5% est escompté, en raison d'une légère baisse des prix notamment. Dans les affaires vie, l'ASA table une croissance 0,6% sur un an. Le segment vie collective ( 0,4%) a inscrit une légère hausse tandis qu'en vie individuelle ( 2,0%) les activités ont solidement crû. «Pour la simple couverture du risque et comme alternative à l'épargne où les taux de rémunération sont nuls, voire négatifs, les assurances vie individuelle suscitent à nouveau un peu d'intérêt», explique l'association.

L'ASA ne fournit pas d'estimation pour le secteur de la réassurance en 2019, mais s'attend à «une évolution légèrement positive». Concernant les effectifs, l'ASA table sur un hausse de 2,5% du personnel dans l'assurance, qui emploie 47'740 collaborateurs en Suisse.

En 2018, l'assurance a contribué à hauteur de 4,6% de la création de valeur de l'ensemble de l'économie suisse et à la moitié de la création de valeur de la place financière suisse. Les assureurs privés ont administré 582 milliards de francs de placements et, au cours de la même année, versé chaque jour près de 139 millions en indemnisations pour sinistres et en rentes. (ats/nxp)