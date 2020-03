L'état des lieux du canton

«Le canton n'est pas épargné par la problématique des sites pollués. Plus d'une centaine d'anciennes décharges communales et de sites industriels ont fait l’objet d’une investigation. Le canton possède une bonne vue d’ensemble des sites et des priorités d’action. Les sites pollués portant une atteinte inacceptable à l'environnement (sites contaminés) doivent être assainis jusqu'en 2040. Environ 20 sites sont concernés et devront faire l’objet de mesures particulières (sur 1'100 sites pollués recensés)».