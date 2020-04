Les transports publics étofferont à nouveau progressivement leur offre dans les semaines à venir. Les premiers changements interviendront dès le 27 avril, écrit lundi l'Office fédéral des transports (OFT). Les CFF et CarPostal développent un concept de protection pour les passagers et le personnel.

La première extension le 27 avril se fera au niveau des transports régionaux. Elle sera suivie d'une deuxième étape plus étendue avec un aménagement de l'offre plus important le 11 mai, lorsque rouvriront les écoles obligatoires et les commerces, selon le plan de sortie de crise annoncé la semaine dernière par le Conseil fédéral.

Les CFF et CarPostal Suisse élaborent actuellement les concepts pour revenir à l'offre de l'horaire régulier. Parallèlement, elles développent des mesures afin de protéger la santé des voyageurs et des employés dans les transports publics.

Coordination nationale

Ces deux entreprises, avec le soutien de l'OFT, doivent veiller à ce que les mesures soient mises en œuvre de manière harmonisée et coordonnée au niveau national. Dès que la planification sera terminée, elles communiqueront la marche à suivre dans la pratique. Les mesures d'éloignement social et d'hygiène restent d'actualité et gardent toute leur importance, rappelle l'OFT. Les personnes vulnérables doivent continuer de rester à la maison. Les mesures et les recommandations de comportement sont placées sous l'égide de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cela vaut aussi pour l'utilisation des transports publics. (ats/nxp)