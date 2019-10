Vert'libéraux et Verts sont les grands vainqueurs de l'élection au Conseil national dimanche dans le canton de Zurich, selon une nouvelle projection de l'office cantonal de la statistique. Ils progresseraient de trois sièges chacun. Le PS et l'UDC seraient les grands perdants (-2 sièges). Le PDC reculerait d'un siège et le PBD perdrait son unique mandat.

Premier parti du canton, l'UDC régresserait de 3,4 points de pourcentage, à 27,4%. Elle perdrait deux sièges par rapport à 2015 et garderait dix mandats. L'ancien conseiller national Christoph Mörgeli échouerait nettement dans sa tentative de retourner à la Chambre du peuple.

PS en fort recul

Le parti de droite conservatrice devancerait le PS (17%/-4,4 points) qui céderait deux sièges sur les neuf obtenus en 2015. Les socialistes sortants Thomas Hardegger et Martin Naef sont au coude-à-coude pour désigner lequel perdra son mandat.

Verts (14%/ 7,1), Vert'libéraux (13,9%/ 5,7) et PLR (13,6%/-1,7) se trouvent dans un mouchoir de poche. Grâce au jeu des apparentements, les Vert'libéraux obtiendraient six sièges ( 3) alors que les Verts ( 3) en auraient cinq, tout comme le PLR, stable par rapport à 2015.

PBD éjecté

Suivent le PDC avec 4,4% ( 0,2), qui perdrait un mandat et n'en aurait plus qu'un. La sortante Katy Ricklin, qui figurait sur une sous-liste chrétienne-sociale, quitterait le National après 20 ans sous la Coupole fédérale.

Le PEV se situerait à 3,3% ( 0,2) et garderait son unique fauteuil. Le PBD zurichois perdrait en revanche son unique représentante au National, Rosmarie Quadranti, qui siégeait au National depuis 2011. Il reculerait à 1,7% (-1,9) et serait devancé par la Gauche alternative (1,8%/-0,2) et l'UDF (1,7%/-0,4). Les résultats finaux doivent être publiés d'ici à 21h00.

Daniel Jositsch (PS) facilement réélu aux Etats

Le socialiste zurichois Daniel Jositsch a été largement réélu dimanche au Conseil des Etats. Il devance nettement l'autre sénateur sortant Ruedi Noser (PLR), en ballottage favorable pour le 2e tour. Suivent l'UDC Roger Köppel et la Verte Marionna Schlatter.

Comme lors de sa première élection à la Chambre des cantons en 2015, Daniel Jositsch (PS) a remporté la majorité absolue dès le premier tour. Avec 216'679 voix, il a même largement dépassé cette barre située à 183'919 voix, selon le résultat final publié par l'office cantonal de la statistique. Le taux de participation a atteint 44,58%.

L'autre représentant actuel du canton au Conseil des Etats, Ruedi Noser, est nettement distancé par le socialiste. Le libéral-radical obtient 141'700 suffrages, mais se trouve en bonne position pour le second tour.

Roger Köppel clairement battu

Battu, le conseiller national UDC Roger Köppel ne recueille que 107'528 voix. Situé en troisième position, il devance la candidate verte Marionna Schlatter (95'142 voix). Cinquième, la conseillère nationale vert'libérale Tiana Angelina Moser obtient un résultat plus modeste qu'attendu. Elle réalise 80'450 voix.

Suivent, largement distancés, la démocrate-chrétienne Nicole Barandun avec 20'405 électeurs et le conseiller national évangélique Nik Gugger (17'750). Au total, 56'020 autres voix sont allées à des candidats «exotiques» ou à d'autres particuliers. (ats/nxp)