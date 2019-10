La liste des élus

Voici la liste des personnes élues jusqu'ici au Conseil des Etats et les dates des seconds tours de scrutin dans les cantons. L'astérisque signale un sortant réélu.



AG

Second tour le 24 novembre



AI

Daniel Fässler PDC



AR

Andrea Caroni PLR *



GR

Stefan Engler PDC *

Martin Schmid PLR *



GL

Thomas Hefti PLR *

Mathias Zopfi Verts



LU

Damian Müller (PLR) *

Second siège: second tour le 17 novembre



NW

Hans Wicki PLR *



OW

Erich Ettlin PDC *



SH

Hannes Germann UDC *

Thomas Minder sans-parti *



UR

Josef Dittli PLR *

Heidi Z'graggen PDC