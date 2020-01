Quarante recours de requérants d'asile acceptés

Le Tribunal administratif fédéral a accepté au moins quarante recours de requérants d'asile entre mars - date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile - et décembre 2019. Il a donc renvoyé leurs dossiers au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour réévaluation, selon une enquête de la «NZZ am Sonntag».



Dans tous les cas, la Cour a reproché au SEM de ne pas posséder suffisamment d'informations sur l'état de santé des requérants pour prononcer leur renvoi. La Loi sur l'asile stipule que les requérants déboutés ne peuvent pas être expulsés de Suisse si leur renvoi n'est pas raisonnable pour des raisons médicales.



Contacté par le journal, le SEM attribue ces revers aux nouvelles procédures en vigueur depuis mars: «il n'était pas toujours clair dès le départ pour toutes les parties concernées quels documents médicaux devaient être soumis à quelles autorités et à quel moment». Et de noter qu'il fait aussi face à un manque de médecins dans les centres d'asile fédéraux.