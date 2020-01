Davos est restée en 2019 la station de ski suisse enregistrant le plus de vols de skis, selon la dernière analyse de l'assureur AXA. Les larcins sont même en hausse sur le site grison par rapport à l'an passé. Zermatt (VS) et Arosa (GR) figurent en bonne position dans ce sombre palmarès.

Image: Axa

«Les restaurants d'altitude, les guichets de vente d'abonnements ou les locaux à skis des hébergements de vacances» sont les endroits privilégiés par les voleurs, écrit sur son site internet AXA, qui enregistre plusieurs centaines de déclarations de vols de skis ou de snowboards chaque hiver.

Légère hausse des vols

Mais dans un cas sur sept, les skis sont volés au domicile de la victime, «souvent dans les caves et les garages», précise l'assureur. «Les voleurs frappent partout où les possibilités s'offrent à eux».

Si Davos a enregistré l'an passé 4,8% des déclarations des vols de skis chez AXA, la part de Zermatt était de 4% et celle d'Arosa de 2,7%. Cinquième sur l'infographie avec une part de 2,1% des vols, Verbier (VS) est la seule station de ski romande mentionnée par l'assureur.

A l'échelle de la Suisse, la fréquence des vols de skis a légèrement augmenté ces deux dernières années, relève Axa. (ats/nxp)