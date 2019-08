Des investissements en hausse et un sévère coup de frein à l'emploi caractérisent le budget 2020 de l'Etat du valais. Seuls des postes dont le financement est intégralement assuré par des tiers seront créés. La mesure épargne l'enseignement.

Le budget 2020 de l'Etat du Valais est «équilibré et tient compte des besoins prioritaires des différents départements», a déclaré jeudi devant la presse Roberto Schmidt, chef du département valaisan des finances. La santé, l'aide pour les primes maladies, les routes ou encore le secteur pénitentiaire bénéficieront de moyens plus conséquents l'an prochain.

En ce qui concerne la politique du personnel, le Conseil d'Etat a prévu de ne créer que 32,3 équivalents plein temps intégralement financés par des tiers, essentiellement la Confédération. Les différents départements avaient pourtant demandé la création de quelque 200 nouveaux postes.

C'est la première fois que le gouvernement prend une telle mesure, réclamée par le Parlement cantonal. «L'Etat pourra gérer avec l'effectif actuel et au prochain budget, la situation sera réévaluée», a assuré Roberto Schmidt. La mesure ne concerne toutefois pas le secteur de l'enseignement, pour lequel il est actuellement trop tôt d'estimer le nombre de nouveaux postes nécessaires.

2,4 milliards de francs jusqu'en 2023

Le projet de budget prévoit des revenus de 3,717 milliards de francs et des charges de 3,526 milliards de francs, en progression d'environ 2,7% par rapport au budget 2019. Les investissements bruts se montent à 546,8 millions de francs (445,9 millions au compte 2018), dont 74 millions de francs issus du nouveau Fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat (Fonds Figi).

Les investissements prévus seront entièrement auto-financés et doivent «stimuler l'économie valaisanne». Jusqu'en 2023, le gouvernement prévoit d'investir au total plus de 2,4 milliards de francs.

Secteurs sensibles

Pour 2020, le canton met l'accent sur la santé et la prévoyance sociale (871,5 millions de francs/ 50.7 millions de francs par rapport au budget 2019). Mais aussi sur d'autres «secteurs sensibles» comme les routes (257,3 millions/ 6,2 millions) et la réduction individuelle des primes d'assurance (212,8 millions/ 20,2 millions).

Le budget prévoit aussi la première tranche d'aides versées aux remontées mécaniques (8 millions de francs), la toute nouvelle gratuité des fournitures scolaires pour l'école obligatoire (3,2 millions) et le volet cantonale de la réforme fiscale des entreprises (39,4 millions).

Nouvelles constructions

Grâce au fonds Figi, le canton construira des bâtiments pour plus de 430 millions de francs. Les montants inscrits au budget 2020 concernent le nouveau bâtiment cellulaire pénitencier de Crêtelongue à Granges et le nouveau centre pour le service de la circulation routière et de la navigation à Sion.

Au-delà de 2020, le canton investira notamment dans un nouveau collège à Sion et une centrale d'engagement à Sierre. Le projet de budget 2020 sera soumis au Grand Conseil à la fin de l'année. (ats/nxp)