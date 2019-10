Un beau sapin rouge orne depuis lundi après-midi la grande fosse aux ours, à Berne. Tiens? Ce vestige d'un autre temps où s'entassaient jusqu'à 24 plantigrades n'a-t-il pas été abandonné il y a dix ans au profit d'un vaste parc de 5 000 m2?

«En effet, la vieille fosse aux ours, qui abritait les plantigrades depuis 1857, a été abandonnée en 2009, pour un nouveau parc, bien plus grand, moins bétonné. Mais nous y plaçons brièvement les ours chaque jour, le temps d'entretenir le parc et d'y cacher de la nourriture», indique Doris Slezak, cheffe de la communication au parc aux ours.

Entraînement à l'escalade

Renouvelé périodiquement depuis 1857, l'arbre de la vieille fosse ne sert pas de décoration, il contribue à améliorer la qualité de vie des ours: il leur permet de s'entraîner à l'escalade, et de se faire les griffes. Une pratique qui abîme l'unique tronc à disposition de la femelle Björk (18 ans), du mâle Finn (13 ans) et de leur «petite» Ursina (9 ans). L'ancien chêne a été abattu en juin dernier. Coupé récemment dans la forêt de Bremgarten, le nouvel arbre, un sapin, a été planté lundi par sept hommes équipés de deux grues.

«Plus de place pour moins d'ours»

Avec son plan d'eau au bord de l'Aar, le nouveau parc, qui a coûté 24 millions de francs, est apprécié des touristes, même si les ours ne sont pas toujours visibles. Un fait divers malheureux avait fait parler de lui en 2009. Après son inauguration, un jeune handicapé mental avait sauté dans l'enclos pour récupérer un sac en plastique, ce qui a obligé un policier à tirer sur Finn. Blessé, le mâle s'en remettra.

Le 17 octobre prochain, les dix ans du parc aux ours seront célébrés de 11 heures à 18 heures avec un slogan toujours d'actualité: «Plus de place pour moins d'ours».

Vincent Donzé