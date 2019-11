Où est le problème

La problématique résulte de l’art. 3, al. 2 du règlement concernant le service des taxis sur le territoire de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 30 juin 1999, lequel stipule: «Une entreprise de taxi ne peut être titulaire que du même type de concession. L’exploitation commune de concessions de types différents est interdite». Cet article fait écho à l’art. 24, al. 2 dudit règlement, qui interdit qu’une compagnie de taxi mette simultanément en service plus de taxis que le nombre d’emplacements de stationnement prévus par le concessions A et B. Sachant que le nombre de concession A (places de la gare) sont très limitées, les compagnies de taxis «visibles» ne peuvent pas avoir plus de véhicules en service simultanément que leur nombre de concessions A, soit en général une ou deux. Selon l'avocat Delio Musitelli, la simple suppression de l’art. 3, al. 2 suffirait à résoudre cette situation.