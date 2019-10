Témoignage lausannois

«Je rentre d'Angleterre où 1500 détectoristes ont ratissé 800 hectares riches en vestiges celtiques et romains, en collaboration avec des archéologues présents sur les lieux. Deux haches de bronze et une petite guimbarde ont été découvertes. Quant à moi, j'ai mis à jour un fragment de bracelet du haut Moyen Âge. Comme l'intérêt des musées se porte essentiellement sur des bracelets complets, la possibilité d'acquérir ma découverte m'an été offerte, moyennant 25 livres, soit environ 30 francs. Je recevrai le fragment avec un certificat qui m'épargnera de passer pour un pilleur. Pourquoi ne pas procéder en Suisse comme en Angleterre? Ici, on a la permission de chercher, mais pas de trouver! Contrairement aux Etats-Unis, où le sol appartient aux propriétaires terriens jusqu'au centre de la terre, le sous-sol helvétique est la propriété de l'Etat».

Alain Vuagniaux