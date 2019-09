Le détectoriste Massimo Beck (48 ans) contestait une amende de 2500 francs sanctionnant une découverte sensationnelle effectuée le 7 octobre 2017: la main d'or de Prêles (BE). Il n'aura fait qu'augmenter la facture: mercredi à Moutier, le Tribunal pénal du Jura bernois a maintenu l'amende et ajouté 2000 francs de frais.

Le juge a admis que la découverte remise sans délai au Service archéologique du canton de Berne était «exceptionnelle», mais faute d'autorisation, infraction il y a eu.

Pour la justice bernoise, la loi sur le patrimoine interdit l'utilisation de moyens techniques «afin de découvrir des objets archéologiques». Pour sa défense, Massimo Beck affirmait que son activité consiste à dépolluer des champs agricoles, même si le 7 octobre 2017, il n'agissait pas sur mandat d'un paysan.

Politique criminelle

Massimo Beck paraît déterminé à interjeter appel auprès de la Cour suprême. Le juge l'en a dissuadé: «Je doute que ça fasse jurisprudence: le choix de la politique criminelle appartient au législateur, pas à la justice».

Le condamné regrette-t-il d'avoir annoncé la découverte, effectuée avec un collègue, lequel a raté le délai d'opposition à son amende? Le juge l'a prévenu: «Soustraire ou détruire» un élément du patrimoine est un délit «beaucoup plus grave», s'agissant d'une main de bronze ornée d’or vieille de 3500 ans.

Avec moi-même

«Je veux pouvoir déclarer mes découvertes fortuites sans être inquiété», déclarait le détectoriste qui, dans ses loisirs, retire la ferraille qui met en danger le bétail dans les champs.

Sa réaction après le jugement: «Je resterai honnête avec moi-même». Et s'il trouve l'autre main d'or? «Je l'apporterai au Service archéologique du canton de Berne», dit-il.

Massimo Beck se déclare toutefois «dégoûté» par le traitement subi. «Si on n’avait pas découvert la main, la charrue d’un paysan aurait fini par la détruire. Elle aurait aussi pu être trouvée par des personnes moins scrupuleuses».

Spire à cheveux

Après le passage d’un ou plusieurs pillards au lieu-dit Les Combettes, entre le 15 mars et et 19 avril 2018, les archéologues ont encore découvert une spire à cheveux, des fragments d’or et des ossements.

La main d'or de Prêles sera exposée au Landesmusem de Halle (D), dès le 15 novembre prochain, après avoir été présentée au Nouveau musée biennois par le Service archéologique bernois.

La fouille et la documentation ont laissé une ardoise de 171 000 francs que le canton voulait se faire rembourser. Mais le juge a refusé en renvoyant le plaignant devant une Cour civile.

Vincent Donzé