Domicilié à côté de l'église de Grandfontaine (JU), Eric Ankli est le villageois le mieux placé pour entendre ses cloches. Et il ne s'en lasse pas: en sus des carillons qui indiquent les heures, ce paroissien voulait faire sonner les cloches pour les naissances.

Dans ce village de 400 âmes, le clocher appartient à la paroisse et jeudi soir, son assemblée a refusé la proposition d'Eric Ankli par 11 voix contre 7. Son argument, ce défenseur des traditions l'avait exprimé avant le vote dans «Le Quotidien Jurassien»: «Dans le temps, les enfants étaient baptisés très vite, les cloches sonnaient et on l'apprenait comme ça».

Membre de l'Amicale des vieilles traditions, Eric Ankli vantait le côté festif du coup de cloche pour bébé. Mais on ne peut pas gagner à tous les coups: ce paroissien avait obtenu de faire installer dans le chœur de l'église deux vitraux entreposés au-dessus de la sacristie, vitraux bénis en 2015.

