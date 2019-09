Les femmes ont-elles peint sur les parois des cavernes? Étaient-elles reines au Premier âge du Fer? «On se demande aussi pourquoi les filles aiment le rose, pourquoi Migros propose des soupes genrées aux enfants et pourquoi la grève des femmes est une nécessité», rapporte la conservatrice Ludivine Marquis, en marge d'une exposition présentée au Nouveau musée biennois (NMB).

L'exposition «Moi Homme. Toi Femme.» peut sembler archaïque, alors qu'elle est archéologique. Conservatrice du département Archéologie, Ludivine Marquis a demandé à des archéologues, mais aussi à des sociologues, des historiennes et des artistes de s'interroger: les chasseurs-cueilleurs préhistoriques étaient-ils aussi des chasseuses-cueilleuses?

Directrice à Bâle du Swiss center for social research, Dominique Grisard constate dans le journal de l'exposition que «en tant que cueilleuses, les femmes se seraient entraînées à repérer les baies roses et rouges, alors que les hommes chassaient sous le ciel bleu».

La «pinkification»

Mais ce que la chercheuse nomme la «pinkification» survenue dans les années 1990 n'a rien à voir avec rose/baie-bleu/ciel: «La publicité et le marketing misent systématiquement sur ces deux couleurs pour doubler les ventes, et les parents s'en servent pour rendre visible le sexe de leur enfant dès le premier jour», relève Dominique Grisard.

L'exposition s'ouvre sur deux lavabos: «Les objets que nous utilisons ou dont nous nous entourons, par exemple dans la salle de bains, sont souvent caractérisés par leur couleur ou leur forme comme étant typiquement masculins ou féminins», indique la conservatrice.

Ludivine Marquis a écouté les arguments souvent invoqués dans les discussions d'aujourd'hui, selon lesquels des différences comportementales auraient toujours existé entre les genres: «Dès la Préhistoire, les hommes se seraient occupés de la chasse et les femmes de la cueillette», résume Ludivine Marquis.

Rôles ancestraux?

«Cette prétendue division du travail aux temps anciens sert d’argument pour justifier les rôles de genre aujourd’hui», poursuit la conservatrice. Les hommes «pourvoyeurs et protecteurs» et les femmes restées au foyer perpétuent-ils des rôles ancestraux? Pas selon les conclusions de l'exposition.

Le regard d'aujourd'hui est parfois biaisé. Ainsi, devant une sépulture, on partira du principe qu'en présence de bijoux, il s’agit d’une femme, et qu'en présence d’armes parmi les offrandes, il s’agit d’un homme. Or, rien n'est moins sûr...

L’interrogation «Des rôles gravés dans la pierre?» dénonce précisément «la construction d’un discours dominé par la subjectivité d’une époque et qui cantonne les genres à des rôles précis», selon Ludivine Marquis.

Un pneu crevé

La frontière entre les rôles de genre est de plus en plus perméable, même si les stéréotypes ont la vie dure: «En 1960, une femme est en proie à une peur hitchkockienne devant un pneu crevé alors qu’en 2011, elle est une superhéroïne au volant d’un bolide», apprend-on à l'exposition.

«Entre temps, les mouvements féministes ont durablement influencé notre société jusqu’à donner naissance à de nouvelles approches scientifiques», conclut Ludivine Marquis, pour qui «on ne peut en aucun cas se servir de la Préhistoire comme alibi pour justifier les stéréotypes de genre aujourd’hui». Dont acte.

Vincent Donzé