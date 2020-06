Alain Berset lance un appel au respect des mesures de protection dans la lutte contre le Covid-19. Il se dit pour l’heure prudemment confiant, mais la situation risque d’être à nouveau plus difficile plus tard dans l’année, a-t-il déclaré samedi à la radio alémanique SRF.

«Il n’y a pas de miracle et seulement une voie», a-t-il ajouté, se référant aux possibilités de tests: même avec des symptômes légers, les gens doivent se faire tester. Faire attention et se mettre en quarantaine en cas de test positif est une question de responsabilité individuelle et de responsabilité face à la société, estime-t-il.

Il existe certes des moments qui permettent de souffler et de vivre de manière plus détendue. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut plus suivre les recommandations des autorités.

La situation sera sans doute à nouveau plus tendue plus tard cette année: «Nous verrons alors si nous pouvons à nouveau supporter cela, en tant que société», a poursuivi Alain Berset. Les autorités sont bien préparées, mais il faut la collaboration de toute la population et de toutes les entreprises du pays.

«Nous devons vraiment apprendre à vivre avec le virus», a souligné le ministre de la santé: tenir les distances, respecter les mesures d’hygiène, porter un masque en cas de manque de distance physique et les concepts de protection y contribuent.

Vacances en Suisse

«Dans cette situation incertaine, ce n’est sûrement pas une mauvaise idée de passer les vacances d’été en Suisse», estime le conseiller fédéral. Le mieux est de renoncer à tout voyage à l’étranger non urgent.

Pour la suite, Alain Berset se montre prudemment optimiste. Le virus sera encore présent en septembre. Et on peut affirmer avec certitude qu’il n’existera encore aucun vaccin. Le problème persistera donc.

«Mais nous pouvons faire confiance aux cantons, qui feront bien leur job. Ils s’y sont bien préparés». Le plus important est que les gens restent prudents, qu’ils suivent les recommandations et que tous les lieux publics adoptent un concept de protection et qu’ils l’adaptent si nécessaire. (ATS/Le Matin)