«Des informations confirmées par des sources proches du dossier», voilà une expression classique dans le métier lorqu'un média ne veut pas nommer l'origine de l'information. Dans le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, l'auteur présumé de la «tuerie de Nantes» en avril 2011, «Le Parisien» aurait vérifié auprès de «cinq sources concordantes», selon ses dires, avant de sortir le scoop foireux de son arrestation à Glasgow. Le conditionnel s'impose dorénavant.

Monstre insatiable

Un bon rédacteur en chef aurait dit un jour qu'une fausse nouvelle, cela fait toujours deux nouvelles. Dans le cas présent, la deuxième, la rectification, a fait plus de bruit que la première! Comment a-t-on pu se tromper à ce point? La première raison est sans doute la concurrence exacerbée des sites d'informations. Tant de «news» seraient reprises sans vérifications pour nourrir le flux des nouvelles, qui les avale tel un monstre aveugle.

Dénonciation anonyme prise à la légère

La seule source qui s'est avérée efficace est le témoignage du voisin de la personne arrêtée à Glasgow, et qui l'aurait côtoyée depuis 30 ans. Depuis 2011, la police aurait pris en compte quelque 900 signalements pour Xavier Dupont de Ligonnès et lancé des recherches pour autant de prétendues fausses pistes. La personne arrêtée vendredi faisait l'objet d'une «dénonciation anonyme». Peut-être que la police, tout comme les médias, auraient dû commencer par une enquête de proximité. Mais qui se soucie encore de la proximité?

Agent secret américain ?

Pour certains membres de sa famille, Xavier Dupont de Ligonnès serait innocent. Une autre vérité! En 2011, il aurait déclaré, dans une lettre pour justifier son absence, qu’il serait un agent secret des États-Unis, qui devait y retourner dans le cadre d’un programme de protection de témoin pour une affaire de drogue. Deux ans plus tard, sa soeur Christine semblait croire encore à ce scénario: «Xavier et sa famille ont été effectivement exfiltrés vers les États-Unis, car leur existence était menacée en France». Les corps retrouvés seraient à d'autres.

Il avait perdu la foi

D'après sa biographie, Xavier Dupont de Ligonnès serait né dans un milieu très croyant, et sa défunte épouse l'était aussi. Mais lui semblerait avoir douté dès l'âge adulte et il en souffrait beaucoup: «Perdre la foi est la pire des désillusions», aurait-il dit avant le prétendu crime qu'on lui attribue. En ce jour de canonisation à Rome, on pourrait demander à Saint-Marguerite Bays de prier pour que l'on retrouve Xavier Dupont de Ligonnès. Mort ou vif, mais le bon cette fois.

Eric Felley