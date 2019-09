L'annonce mortuaire publiée aujourd'hui dans «Le Quotidien Jurassien» a glacé toutes les Franches-Montagnes: le bénévole du festival du Chant du Gros qui s'est tué ce week-end au Noirmont (JU) en tombant d'un engin de chantier est un fidèle de la manifestation, qui en était à sa 28e édition.

Le décès à 52 ans de Raymond Frésard dit «Monmon» a endeuillé bien au-delà de la manifestation appelée par les habitués le «Chant du», où il conduisait les engins de chantier. C'était son métier.

«Tu aimais la vie. Tu aimais ta fille, ta famille et tes amis. Tu aimais rire. Il faut se souvenir.», est-il écrit dans l'épitaphe. La messe et le dernier adieu auront lieu jeudi prochain à l'église de Saignelégier.

Gros comme ça

Fondateur d'une brasserie à Saignelégier, Jérôme Rebetez a perdu un ami qu'il dépeint comme un «joueur de la vie», un «auto-entrepreneur, astucieux et ingénieux». Un pote «avec un cœur gros comme ça pour ses très nombreux amis».

Le «tragique accident» ainsi décrit dans le faire-part est survenu dans la nuit de samedi à dimanche, suite à la traditionnelle soirée marquant la fin du démontage des infrastructures du festival du Noirmont.

Venu de Muriaux, «Monmon» est tombé d'une hauteur inférieure à trois mètres. Il jetait du bois placé dans une caisse surélevée par la machine, quand tout a basculé.

Tout donné

Lundi matin, les organisateurs du festival qui a réuni du 5 au 7 septembre derniers des stars comme Kendji Girac, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont exprimé leur tristesse. Leur communiqué souligne que la victime a «toujours tout donné» pour le Chant du Gros et qu'elle laisse «un vide incommensurable» et une «tristesse indescriptible» au sein de l'association.

Le démontage du festival avait déjà fait une victime en 2004: cette année-là, un bénévole circulant au volant d'un petit engin de chantier avait été fauché par le train, le Chant du Gros étant situé prés de la gare du Noirmont, sur la ligne des CJ reliant Glovelier (JU) à La-Chaux-de-Fonds (NE).

Vincent Donzé