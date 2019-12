L'Eisplanade est morte, vive la Paradice! Une patinoire à ciel ouvert a été inaugurée au cœur de Bienne vendredi dernier pour la troisième année consécutive. Mais plusieurs changements sont intervenus: la glace n'est plus la plus grande du pays et l'entrée n'est plus gratuite pour tous: une entrée d'une thune est perçue dès 17 ans.

La bonne idée sur une patinoire ouverte tous les jours de 10h à 22h, avec un budget réduit de moitié, c'est un bar central accessible sans patins via une passerelle. L'édition 2019/2020 relève du miracle après la déconfiture de l'association Eisplanade, dissoute suite à des désaccords. Mais cinq passionnés alémaniques ont repris le flambeau en fondant une société à responsabilité limitée.

V.Dé