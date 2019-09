Devant l'affiche du Cirque Knie, le petit Séraphin, 7 ans, s'interroge: «C'est qui, Vincent et Vincent?». Les émissions «120 secondes» et «120 minutes» ne figurent pas dans son répertoire. Samedi à Bienne, après un tour en poney, l'enfant est entré sous le chapiteau sans savoir qui étaient les stars de la tournée romande.

«Les enfants: notre plus gros défi!»

À Bienne, comme à Delémont (JU) trois mois plus tôt, l'apparition de Vincent & Vincent débute par un «Ruhe!», doublé d'un «Silence!». Les répliques sont adaptées à l'étape: il a donc été, entre autres, question de la Coupole, un centre alternatif autonome de jeunesse, un sujet local un peu sensible.

Vincent et Vincent l'ont dit dans «24 Heures»: «Le public du mercredi après-midi est notre plus gros défi». Celui de faire rire les enfants, très nombreux. Du reste, quand Vincent Kucholl apparaît en policier, Séraphin n'est pas dupe: «Moi je pense que c'est pas un vrai: si tu regardes dans sa poche, on dirait pas un vrai pistolet.»

«De l'herbe ou de l'air?»

Au moment de l'apparition de la vache Rhubarbe du toxicomane Serge Jacquet, le môme est en revanche conquis. Mais lorsque le rastaman Samuel Freudiger propose de l'herbe achetée à la Coupole au ruminant, Séraphin ne comprend pas «de l'herbe», mais «de l'air». Son papa ne l'a pas contredit, ça lui évitera de lui expliquer.

Ce qui le fera le plus rire dans les répliques des deux humoristes, c'est d'entendre «Coca» et «Cola» associés dans une liste de prénoms. Et lorsqu'un Vincent se met à danser, les yeux de l'enfant s'écarquillent: «C'est du «Fortnite» (ndlr.: jeu en ligne), la danse la plus connue du monde!» Du coup, c'est l'adulte qui se sent hors sujet...

Clowns traditionnels plus convaincants

Le truc, chez Knie, c'est que des clowns aux styles variés se succèdent. Davis Vassallo et Francesco Fratellini, avec leurs sketches traditionnels et leurs nez rouges, sont plus convaincants pour la tranche d'âge de notre progéniture. La scène de la plume bleue des deux acolytes, à laquelle participe le jeune Chanel Knie, 8 ans, n'a pas échappé à Séraphin: c'est la première chose qu'il racontera à sa maman après la représentation.

Vincent Donzé

