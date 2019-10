Même sans punition divine, s'attaquer à un tronc d'église peut mener à la prison. Deux personnes, placées sous mandats d'arrêt, en ont fait l'expérience dimanche à la mi-journée à Fribourg.

Alertée par une tierce personne, la police cantonale fribourgeoise a interpellé un ressortissant ukrainien de 34 ans et un Polonais de 49 ans quand ils sortaient de l'église, a-t-elle indiqué lundi.

Lors des vérifications d'usage, les agents ont constaté que que tous deux étaient signalés sous mandat d'arrêt pour des infractions à la loi sur le transport de voyageurs. De plus, le second était signalé pour des infractions au patrimoine et il séjournait illégalement en Suisse. Les deux hommes ont été incarcérés dans une prison.