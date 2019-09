Le duo comique formé de Vincent Veillon et Vincent Kucholl participe à la tournée du centenaire du cirque Knie dans ses haltes romandes, comme ce week-end à Bienne. Pendant un siècle, la dynastie Knie a toujours cherché les meilleurs clowns, dans le sillage du clown blanc et l’auguste au nez rouge.

Mais comme le démontre le «Bieler Tagblatt», il y en a un célèbre qui ne s'est jamais produit sous le chapiteau du cirque national: Grock (1880-1959) et son mythique «sans blââââgue!».

Tellement de succès

Selon le journaliste biennois Beat Kuhn, «Grock avait tellement de succès à travers toute la planète que le cirque Knie n’aurait jamais pu se payer son concours».

Natif de Loveresse (BE), Charles Adrien Wettach avait huit ans lorsqu'il s'est glissé dans la tente d'un cirque de passage au Locle (NE). Ses premiers tours d'acrobate, de contorsionniste et de musicien, il les a réalisés à 12 ans à Bienne, où ses parents ont tenu le restaurant Paradisli pendant un an.

Brick et Brock

Plus tard,en Hongrie, Adrien Wettach était violoniste au sein d'un quatuor quand un clown l’a engagé comme partenaire pour une tournée dans un cirque. Il deviendra ensuite le partenaire du clown français Brick pour son duo Brick et Brock, devenu Brick et Grock, en 1903.

«Avec son minuscule violon, ses «pouurrquuuoi» enfantins et son mythique «sans blâââgue», Grock devint une vedette internationale», raconte le «Bieler Tagblatt». La gloire et la fortune ont fait de lui une star à Londres, pendant la Première Guerre Mondiale.

Même numéro

Toute sa vie, Grock a fait évoluer le même numéro. En 50 ans , 30 millions de personnes l'ont vu. L'artiste est retourné à Bienne en 1931 et en 1933 pour un spectacle au «Capitol», puis vingt ans plus tard avec son propre cirque, créé en 1951 dans une tente prévue pour 4500 spectateurs disposés autour d'un manège tournant de son invention.

«Le roi des clowns est mort», titrait la presse à son décès dans une somptueuse villa de la Riviera italienne, le 14 juillet 1959. Dans sa biographie, Grock clamait son amour pour Bienne, «ville la moins bourgeoise de Suisse».