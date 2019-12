«Ce qui me frappe c'est l'intensité et l'excitation. Parfois cela me fait encore un peu bizarre de me dire que je suis là». Céline Vara (Verts/NE) a été, un peu malgré elle, la star des élections du 20 octobre en se faisant élire à la Chambre des cantons. Comme certain(e)s de ses collègues, l'avocate neuchâteloise ressent encore un sentiment d'irréalité lorsqu'elle arpente les salons boisés du Palais fédéral.

Un succès qui se paie

Mardi soir, le groupe des Verts avait lancé une invitation aux journalistes pour une présentation des nouvelles et des nouveaux. «Aux Etats, poursuit l'élue neuchâteloise, nous sommes cinq, dont quatre femmes. Les gens sont très polis, mais on sent une méfiance envers ces quatre vertes dans un monde habituellement très masculin». Cette «méfiance» s'est aussi manifestée lors de leur tentative de faire élire leur présidente, Regula Rytz, au Conseil fédéral. Hormis chez les socialistes, elle n'a eu quasi aucune voix. Consciemment ou non, on leur a fait payer leur succès.

Pas de majorité

«Au plan politique, malgré les vagues vertes et violettes, il n'y a pas de majorité ici pour la cause écologique ou pour l'égalité», observe Léonore Porchet (Verts/VD) qui a rapidement compris que les vents contraires soufflaient fort au Palais fédéral. Etant donné que Lisa Mazzone (Verts/GE) et Adèle Thorens (Verts/VD) sont passées dans l'autre chambre, la Lausannoise a dû déjà monter à la tribune et a été catapultée à trois commissions: la santé, la sécurité et la commission judiciaire.

Phase d'apprentissage

Le premier élu écologiste valaisan, Christophe Clivaz (Verts/VS), sait aussi que cela ne sera pas simple pour la cause écologiste, mais il sera au première loge puisqu'il a rejoint la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE), celle qui va préparer la loi sur le CO2 pour la session de printemps. Pour l'instant, il vit une période de transition entre ses obligations d'enseignement et sa nouvelle fonction: «Je constate que ce Parlement est un peu plus ouvert, mais il faudra lutter pour trouver des majorités. Comme avec la loi sur la transparence, c'est au PDC qu'il nous faudra trouver des alliés». Un changement de paradigme pour le Valaisan, confronté dans son canton à la domination des démocrates-chrétiens.

Session presse-bouton

Le biologiste de l'Université de Neuchâtel, Fabien Fivaz (Verts/NE), se réjouit surtout de se mettre au travail: «Durant cette session, nous traitons des dossiers préparés par les anciennes commissions, on n'a pas pu faire grand chose, on est des presse-bouton». Nommé à la commission de la science et celle de la sécurité, il soupire: «La vague verte, la vague verte... Maintenant, pour obtenir des majorités, nous devrons travailler à trouver des compromis».

Si peu d'écoute

Isabelle Pasquier-Eichenberger (Verts/GE) se réjouit, elle, «de sortir du côté superficiel de cette première session». La géographe genevoise de l'Initiative des Alpes est en phase d'observation: «Ce qui m'a surpris, c'est le peu d'écoute des gens. Quand le président Ueli Maurer s'exprime, il n'y a quasi personne dans la salle... Il n'y a pas tellement de respect pour les conseillers fédéraux. On dit que tous les sujets sont décidés avant, mais c'est étonnant qu'on n'écoute pas les gens à ce point». Comme son collègue valaisan, elle a trouvé une commission tout à fait dans ses cordes, celle des transports. De quoi vérifier, en effet, que c'est là que les dossiers prennent ou pas le bon chemin ou la bonne voie.

