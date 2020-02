Après son voyage continental qui l'a vue passer par Lausanne et Davos, la jeune activiste du climat Greta Thunberg est de retour chez elle en Suède. Durant le mois de janvier les températures ont été particulièrement élevées dans son pays et elle a communiqué dans un tweet des résultats records: 7 degrés de plus que la normale à Stockholm avec des pointes à 10 degrés dans certaines régions suédoises.

8 degrés pour la fête du Froid

En Suisse aussi, il a fait chaud ces derniers jours. Samedi dernier, à l'occasion de la Fête du Froid à La Brévine, il faisait 8 degrés... Depuis le vendredi 31 janvier, un fort courant dirige de l’air très doux des îles Canaries vers nos régions. «Les températures moyennes journalières sont parfois jusqu’à 10 degrés au-dessus de la norme, note MeteoSuisse. C’est particulièrement le cas dans l’Arc jurassien. Cette douceur est accompagnée par des vents soutenus et des pluies parfois copieuses, lessivant fortement le manteau neigeux constitué en milieu de semaine en moyenne montagne.»

«L'oscillation nord-atlantique positive»

MeteoSuisse précise que ce phénomène, pris individuellement, n’est pas lié au réchauffement climatique mais aux conditions météorologiques particulières de nos latitudes: «Si l’hiver a été doux jusqu’à présent, c’est en raison de conditions météorologiques en régime NAO+, autrement dit en oscillation nord-atlantique positive.»

A Stockholm, le plus chaud depuis 1756

La douceur de cet hiver fait fondre particulièrement le sud de la Scandinavie et la Russie européenne: «Dans un contexte de réchauffement climatique, observe MeteoSuisse, il n’est pas étonnant que certaines régions européennes aient connu le mois de janvier le plus doux depuis le début des mesures».

Ainsi, c’est le cas de la Suède de Greta Thunberg. A Stockholm, avec 4,1 degrés en moyenne en janvier, la température a été la plus élevée depuis le début des mesures en 1756. A Moscou, la température moyenne journalière en janvier a été de 0,1 degré dépassant de 6,6 degrés la norme 1981-2010. Il s’agit du mois de janvier le plus doux à Moscou depuis le début des mesures en 1821.

Pas de flocons en ville

Enfin, la neige n’est pas tombée en janvier à Helsinki pour la première fois depuis le début des mesures en 1910! En Suisse aussi, certaines villes comme Genève, Fribourg et Neuchâtel attendent toujours leurs premiers flocons. Mais rien n'est encore joué car un (court) refroidissement est annoncé dès demain.

Eric Felley