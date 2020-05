Marcel Tanner nommé président

Marcel Tanner accède à la présidence des Académies suisses des sciences. Il assurait déjà l'interim depuis le départ fin janvier de l'ancien président Antonio Loprieno, nommé à la tête de la Jacobs University à Brême (D). Son arrivée intervient dans une phase importante de la mise en oeuvre du message sur la formation, la recherche et l'innovation (FRI), indiquent vendredi les Académies dans un communiqué.



Ancien directeur de l'Institut tropical et de santé publique suisse, le Pr Tanner a oeuvré dans les secteurs privé et public en Europe, en Afrique et en Asie. Spécialiste en biologie des infections, en épidémiologie et en santé publique, il a publié plus de 650 articles scientifiques et apporte son expertise en tant que conseiller pour l'OMS, au sein de partenariats publics-privés ou actuellement pour la Confédération.