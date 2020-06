La Suisse a rouvert ses frontières pour les ressortissants de l'UE et de l'AELE dans la nuit de dimanche à lundi. La libre circulation des personnes est à nouveau garantie, après trois mois d'interruption liée au Covid-19. L'évènement a été dûment fêté.

La joie et le soulagement étaient palpables: les représentants des autorités suisses, françaises et allemandes ont célébré la réouverture des frontières lundi matin sur la Passerelle des trois pays, qui enjambe le Rhin au nord de Bâle. Pour la présidente du gouvernement de Bâle-Ville Elisabeth Ackermann, cet évènement a marqué «l'estime réciproque» existant dans cette région trinationale.

Amitié trinationale à Bâle

La «vie commune» du triangle helvético-franco-allemand a «douloureusement manqué» à la conseillère d'Etat verte, a-t-elle déclaré sur le pont reliant Huningue (F) à Weil am Rhein (D). Il s'agit maintenant d'empêcher à l'avenir une nouvelle fermeture de ce type et ce, à travers la collaboration transfrontalière, en faisant valoir les intérêts de la région auprès de Berne, Paris et Berlin.

Les représentants français et allemand ont eux aussi exprimé leur joie. Selon eux, la séparation a accru davantage encore le sentiment d'appartenance commune dans la région. «Nous ne sommes pas seulement voisins et partenaires, mais aussi amis», a-t-on pu entendre durant la célébration.

«Un super bon sentiment»

Plus à l'est, applaudissements et vivats ont entouré la suppression des dernières barrières séparant Kreuzlingen (TG) et Constance (D). Les représentants des deux pays ont coupé les câbles qui reliaient les grillages. Ils se sont ensuite rencontrés entre deux barrières.

Les maires des deux villes avaient chacun amené une bouteille de vin pour trinquer ensemble. «Un super bon sentiment», a témoigné le maire de Kreuzlingen Thomas Niederberger.

Barrières supprimées

Les barrières installées au milieu du parc binational qui longe le lac de Constance avaient été supprimées il y a quelques semaines déjà. Les images de familles, de couples et d'amis séparés de part et d'autre des grillages avaient fait le tour du monde durant le semi-confinement.

Sur le plan commercial, le tourisme des achats va reprendre ses droits à Constance pour les Alémaniques attirés par les prix bas de l'Allemagne. Magasins et restaurants de la ville n'ont toutefois pas été pris d'assaut lundi, même s'ils ont enregistré une plus grande fréquentation qu'habituellement pour un début de semaine.

Port du masque obligatoire

Ailleurs, les passages de frontière ont été abondamment empruntés lundi matin, indique à Keystone-ATS l'Administration fédérale des douanes (AFD). L'autoroute reliant la Suisse à l'Allemagne à Rheinfelden (AG/D) a été particulièrement fréquentée.

Entrée en vigueur à minuit, la réouverture des frontières exige toutefois une part de flexibilité des Suisses. Dans les pays voisins, ils sont tenus de porter un masque dans les transports publics, dès la frontière passée.

(ats/Le Matin)