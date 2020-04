Quel enseignement! Au début de cette crise sanitaire inédite, tous les partis politiques ont joué le jeu de l’unité sous la devise nationale: «un pour tous, tous pour un». Il y avait de la fierté dans cet élan, et de la crainte aussi. Six semaines plus tard, qu’en reste-t-il? A peu près rien. La réalité de la Suisse, politique, régionale et économique, réapparaît soudain comme une mosaïque d’égoïsmes ressuscitée à la puissance dix.

Cafés, refuges et fitness

Tout cela, dirons-nous, pour gagner deux semaines dans le déconfinement d’une épidémie, qui n’est de loin pas terminée et un virus planétaire pour lequel on n’a encore ni remède, ni vaccin. La pression mise par certains politiciens sur le Conseil fédéral a décuplé ces derniers jours: pour faire rouvrir plus tôt les cafés de village en Argovie ou à Uri, pour faire rouvrir un golf ou une piscine, un fitness en zone industrielle ou un refuge sur la montagne. Tout est bon pour réclamer.

Un souk

D'un bout à l’autre du pays, on ne compte plus les pétitions pour rouvrir ceci ou ne pas rouvrir cela. C'est comme si tous les lobbies de Suisse travaillaient tout à coup à fond et en même temps pour tirer chacun le meilleur de la situation. Mais c’est un souk de plus en plus indigeste pour toutes les personnes qui gèrent cette épidémie sur le plan sanitaire, qui n’ont de cesse d’avoir une vue d’ensemble sur les mesures à prendre et qui ont permis d’inverser la tendance.

Morts de toute façon

Dans ce souk, c’est le ressentiment envers les personnes âgées qui fait le plus mal à entendre et à lire. Qui sont ces gens qui insinuent dans l’esprit de la population que le Covid-19 est une fatalité qui frappe des personnes qui de toute façon vont mourir. Laissons-les mourir et retournons à nos affaires! Honte à ceux qui répandent ce genre de propos la bouche en cœur. En quoi une année de vie d’une personne de 80 ans serait moins précieuse que celle d’une personnes de quarante ans? Et puis, sauf accident, personne ne meurt en bonne santé, à n'importe quel âge, ni en Suisse, ni ailleurs.

Enfin, l'argent

Enfin, il y a cet argument ultime: cette politique nous fait perdre de l’argent. Tout bien calculé, on préfère perdre un peu de notre âme que notre argent. L'auteur de «La visite de la vieille dame», notre écrivain national Friedrich Dürrenmatt, doit se retourner dans sa tombe. Une chose est claire, si on pouvait venir à bout d’une épidémie en additionnant la force de tous les égoïsmes de ce pays, la crise serait réglée depuis longtemps.

A l'inverse, si cette addition profite au virus, il risque de résister encore longtemps..

Un commentaire d'Eric Felley