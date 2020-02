Un étrange ballet aérien s'est déroulé vendredi et samedi derniers au-dessus du domaine skiable de Luchon-Superbagnères (F), dans les Pyrénées. Afin de pallier le manque d'enneigement les autorités locales ont ainsi décidé d'y faire livrer de la neige par hélicoptère sur certains tronçons.

Sur les deux jours, ce sont près de deux heures et demie de vol qui ont été opérées. Au total, quelque 50 tonnes de neige été transportées, indique Hervé Pounau, directeur d'un établissement public regroupant trois stations, dont Luchon-Superbagnères. S'il concède que «ce n'est pas hyper écologique», il affirme qu'il n'y avait «pas le choix cette fois-ci»: «On ne va pas enneiger la station complète. Sans ça, nous devrions fermer une grande partie du domaine (...) puisque c'est pendant les vacances que nous avons la plus grosse activité pour les débutants et les écoles de ski», a-t-il expliqué.

Pour le moment, environ 40% du domaine skiable de la station est ouvert. Coût de l'opération: entre 5000 et 6000 euros. Et selon Hervé Pounau, cette dernière va également permettre à de nombreux employés, entre 50 et 80, de pouvoir travailler. Employés parmi lesquels le personnel de la station, les moniteurs, les loueurs de matériel, les restaurateurs, etc... «C'est vraiment exceptionnel et nous n'avons aucune intention de le reproduire», conclut-il.

Système d'enneigement

Mais cette méthode, qui a fait bondir les écologistes français, a également utilisée en Suisse à plusieurs reprises. «Dans les années 1990, il était courant de faire livrer de la neige en hélicoptère. Parce qu'à cette époque il n'y avait pas de système d'enneigement», explique une employée de l'entreprise Swisshelicopter, l'une des plus grandes dans le domaine en Suisse, à Watson.ch.

Selon le site d'information, la piste de luge de Muottas Muragl (4,2 kilomètres), dans le canton des Grisons, a également bénéficié de ce procédé en janvier 2016 en raison d'un manque critique de neige. À l'époque, les appareils de la compagnie Heli Bernina avaient effectué 42 rotations.

Plus récemment, le 24 décembre 2019, à la suite d'une tempête de foehn, 60 mètres cube de neige ont été livrés par hélicoptère à Engelberg, dans le canton d'Obwald. Le but: préparer la piste descendant dans la vallée et éviter les dégâts au sol des dameuses.

Et encore cette année, lors de la course du Lauberhorn le 10 janvier dernier à Wengen (BE), les hélicoptères d'Air Glaciers ont effectué une centaine de vols pour préparer la piste de slalom. En tout, près de 200 mètres de cube de neige y ont été livrées.

J.Z avec AFP