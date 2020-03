L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) publie désormais un tableau avec l’âge et le sexe des victimes du coronavirus. Ces données confirment que les plus âgés payent et de loin le plus lourd tribut. Ainsi, sur les 295 personnes décédées officiellement enregistrés ce lundi matin à 8 heures, 260 avaient plus de 70 ans. Soit près de 9 décès sur 10: 88% pour être précis.

Ajoutons qu’en Suisse, 3 morts sur 5 ont plus de 80 ans: 182 cas, soit 62% du total. L’OFSP précise que pour l’instant la victime la plus jeune avait 32 ans - il s’agit d’une femme, à Genève. Et la plus âgée 101 ans. Enfin, comme partout ailleurs, la pandémie tue davantage d’hommes que de femmes: 60% des morts sont masculins.

Âge médian des touchés: 52 ans

Ces données sur le profil des défunts ne doivent pas laisser croire que les moins de 70 ans seraient épargnés. D’abord toutes les mesures prises visent justement à éviter que la maladie n’atteigne les plus âgés ou plus fragilisés.

Si les victimes sont très majoritairement âgées, la maladie frappe cependant tous les âges, à l’exception des enfants qui restent très sous-représentés. Ainsi, la moitié des personnes testées positives au coronavirus ont moins de 52 ans.

Hospitalisations

Le virus, surtout, envoie à l’hôpital des profils de tout âge, parfois gravement atteints. Dans le détail, sur les quelque 1600 personnes qui ont été ou sont hospitalisées en Suisse, on en dénombre 55 parmi les 30-39 ans (3,5% de l’ensemble). 121 chez les 40-49 ans (7,5%). 250 pour les 50-59 ans (15,5%). 269 parmi les 60-69 ans (16,5%). Et ajoutons que si ces cas sont très rares on trouve quand même en Suisse 15 enfants de 0 à 9 ans hospitalisés. Et 12 cas chez les 10-19 ans.

En résumé, ces données montrent que le coronavirus tue principalement les plus de 70 ans. Mais que la moitié (49%) des hospitalisations, donc des cas graves, concerne des malades de moins de 70 ans.

Renaud Michiels