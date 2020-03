La Suisse et la plupart des pays européens vont passer à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche. La nuit sera plus courte d'une heure, mais les soirées seront ensuite plus longtemps claires.

Ce dimanche à 02h00, les montres seront avancées à 03h00. L'heure d'été durera cette année jusqu'au 25 octobre, rappelle mardi l'Office fédéral de métrologie (Metas). Depuis 1996, tous les pays de l'Union européenne (UE) - y compris la Suisse - sont à l'unisson pour avancer leur horloge d'une heure le dernier dimanche de mars et la reculer d'une heure le dernier dimanche d'octobre. L'éventuelle abolition du changement d'heure annuel fait actuellement l'objet de discussions politiques, en particulier dans les Etats voisins.

Toutes les décisions n'ont toutefois pas encore été prises, tant sur le plan de l'UE que dans chaque État. Les résultats d'une consultation publique en ligne réalisée en 2018 au sein des pays de l'UE montrent que plus de 80% des personnes sondées sont favorables à la fin du changement d'heure et au maintien toute l'année de l'heure d'été.

Adaptation?

L'an dernier, le Parlement européen s'est prononcé pour une suppression du changement d'heure saisonnier à compter de mars 2021. Le texte doit encore faire l'objet de négociations entre le Parlement et le Conseil représentant les États membres.

La Suisse suit l'évolution de la situation dans les pays voisins. Elle étudiera soigneusement la pertinence d'une éventuelle adaptation de l'heure officielle et son intérêt pour notre pays, souligne Metas. Jusqu'à nouvel avis, la réglementation actuelle reste en vigueur.

À la fin du XIXe siècle, lors de l'introduction de l'heure d'Europe centrale, comme lors de l'introduction du changement d'heure en Suisse en 1980, le Conseil fédéral et le Parlement se sont accordés sur une concordance de l'heure officielle avec celle de nos Etats voisins.

Cette décision a surtout été motivée par des raisons économiques. Une heure officielle différente ferait de la Suisse un îlot temporel, avec toutes les conséquences que cette différence pourrait entraîner pour les transactions commerciales, les transports, le tourisme et la communication. (ats/nxp)