En lien avec la hausse de cas de coronavirus, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) interdit dès mardi les visites aux patients, sauf exceptions qui s'appliquent notamment aux parents d'enfants hospitalisés et aux proches de personnes en fin de vie. Un contrôle est effectué à l'entrée de l'hôpital.

«Les patients qui ont rendez-vous pour une intervention ou une consultation ambulatoire non urgente sont priés de téléphoner en amont au service concerné s'ils présentent des symptômes suspects (fièvre, symptômes respiratoires)», a ajouté le RHNe. Après évaluation, la consultation sera potentiellement repoussée afin d'éviter tout risque de contagion du personnel hospitalier.

La fréquentation des restaurants du RHNe sera limitée ainsi que certains espaces de pauses du personnel, pour éviter le plus possible «les effets de groupe». Toutes les réunions de plus de dix personnes, qui ne sont pas indispensables au bon fonctionnement de l'hôpital, ainsi que les formations internes et externes sont annulées.

La plupart des hôpitaux romands déconseillent les visites aux patients mais ne les interdisent pas.