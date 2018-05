Les avocats de Roman Abramovitch et Evgeny Schvidler ont fait appel auprès du Tribunal cantonal et demandent un ajournement d'audience. Evgeny Schvidler devait être interrogé ce mercredi au Tribunal de la Sarine. Il est venu «par égard et politesse» envers le Tribunal, mais il estime qu'il ne peut pas être entendu aujourd'hui, a indiqué l'un de ses avocats. Quant à Roman Abramovitch, qui a déjà été auditionné vendredi passé, il n'est pas revenu à Fribourg.

La Banque européenne de développement (BERD) mène une procédure civile contre l'entreprise Gazprom Neft, Roman Abramovitch et Evgeny Shvidler. Elle réclame plus de 46 millions de francs: le remboursement d'une vieille dette de la société Runicom, plus des intérêts.

Calcul du dommage

Début mai, les avocats avaient plaidé le caractère non recevable de la demande en justice de la BERD. Motif: le manque de précision pour expliquer comment le dommage a été calculé.

Le président avait rejeté cette requête des avocats et avait ordonné la poursuite de la procédure. C'est contre cette décision que les défenseurs ont fait appel mardi. Ils indiquent que cet appel a un caractère suspensif, et donc que la procédure doit être ajournée en attendant la décision du Tribunal cantonal.

Le président du Tribunal Stéphane Raemy a suspendu la séance, le temps que les avocats de la BERD puissent examiner la question. Les débats viennent de reprendre. Les parties sont en train de plaider brièvement ce point, après quoi le Tribunal tranchera. (ats/nxp)