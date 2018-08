La commune d'Anniviers met près de 100 hectares de zones à bâtir en zones réservées. Quelque 1560 parcelles sont concernées par la mesure. Le Conseil municipal d'Anniviers a pris cette décision mardi, indique l'administration communale dans le Bulletin officiel du canton du Valais diffusé vendredi. La commune répond ainsi aux exigences de planification du territoire édictées par le canton dans le cadre de l'application de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT).

Le dossier a été mis à l'enquête ce jour et la mesure entre en force immédiatement. Les surfaces sont gelées pendant deux ans, avec une prolongation possible de trois ans.

Zones réservées touristiques

La commune a décidé de créer des zones réservées LAT (80 hectares environ) et des zones réservées touristiques (20 hectares environ). Ces dernières doivent permettre de favoriser l'implantation d'hébergements touristiques conformément aux prescriptions légales en la matière.

La commune annonce des séances d'information publiques les 31 août et 3 septembre. Trente jours sont prévus pour les oppositions éventuelles et le plan des zones réservées et des fiches explicatives sont consultables sur le site internet communal. (ats/nxp)