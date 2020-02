Un contrôle de circulation a permis à la police fribourgeoise de mettre la main sur un conducteur indélicat, dans la nuit de jeudi à vendredi.

L'automobiliste circulait sous retrait du permis de conduire et sous l’influence présumée de stupéfiants, indique un communiqué de la police fribourgeoise.

Lors des vérifications d’usage, les policiers ont déterminé que ce conducteur de 31 ans, ressortissant portugais et domicilié à Fribourg, circulait sous le coup du retrait du permis de conduire, et cela n’était pas la première fois. De plus, présentant des signes de consommation de stupéfiants, l’intéressé a été soumis à un test qui s’est révélé positif.

Emmené au poste de gendarmerie, le conducteur a reconnu les faits lors de son audition ainsi que la consommation présumée de stupéfiants peu avant le contrôle de circulation.

Le conducteur, qui sera dénoncé à l’Autorité compétente, a été relaxé mais son véhicule a été séquestré.