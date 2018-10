Carlos P., âgé de 45 ans et habitant Ardon, a quitté son domicile dimanche en début de matinée et est introuvable depuis.

Son signalement est le suivant: il mesure 169 cm et pèse 60 kg. Ses cheveux sont courts et châtains. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une veste noire, d'un jeans bleus et portait des baskets.

Toutes les personnes ayant remarqué cet homme ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale valaisanne au 027 326 56 56.