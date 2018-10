Michel G., né le 30.04.1960, sans domicile connu, a disparu de La Tour-de-Trême depuis vendredi matin.

Avis de disparition / Vermisstmeldung pic.twitter.com/13L9A9ZZf0 — Police cant Fribourg (@PolCantFR) 6 octobre 2018

Son signalement est le suivant: c'est un homme âgé de 58 ans, il mesure 170 cm et est de corpulence mince. Ses cheveux sont noirs et longs. Il porte des anneaux aux oreilles et un piercing sous la bouche. Au moment de sa disparition, il avait une veste bleue, un pantalon Asics et un bandana rouge sur le front.

Tout renseignement concernant la personne disparue est à communiquer à la police cantonale Fribourg au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.