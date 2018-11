La Ville de Neuchâtel s'attend à un bénéfice de 1,4 million de francs pour 2019. Les investissements bruts se monteront à plus de 55 millions, dont près de 17 millions seront financés par des taxes.

Le bénéfice de 1,4 million de francs est atteint «grâce aux mesures d'optimisation» et au revenu financier important de 8,6 millions de francs provenant de la réévaluation des actions de Viteos, peut-on lire dans le rapport du Conseil communal publié mercredi. Aucun prélèvement à la réserve conjoncturelle et au fonds d'agglomération et de valorisation urbaine n?a été planifié.

La Ville précise que 74,4% des investissements prévus concernent des crédits déjà accordés. Il s'agit notamment de l'assainissement du Temple du Bas, des nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, de l'extension du collège des Terreaux, de la rénovation de la station de traitement de Champ-Bougin ou de la poursuite des importantes rénovations de la Collégiale et du Musée d'ethnographie.

Hausse des recettes fiscales

En 2019, les charges d'exploitation devraient augmenter de 1,7% à 283,6 millions de francs par rapport au budget 2018. Les charges de personnel, attendues à 92,6 millions, sont toutefois en baisse de 673'500 francs.

Les revenus d'exploitation sont budgétés en hausse de 6,7 millions à 256,3 millions de francs. Les recettes fiscales devraient être notamment en augmentation grâce à une forte progression de l'impôt sur les personnes morales, due à la «bonne conjoncture».

La dette devrait s'établir à 335 millions de francs, en hausse de 11,7%. Selon le rapport, cela n'aura toutefois pas de conséquence négative sur la charge d?intérêts puisque celle-ci est en diminution de 5% par rapport aux comptes 2017 sous l?effet des taux toujours très bas.

En 2017, la Ville de Neuchâtel avait retrouvé les chiffres noirs avec un bénéfice d'un peu moins de 120'000 francs. Pour l'année en cours, elle a budgété un déficit de 5,2 millions. (ats/nxp)